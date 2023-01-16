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طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-01-16 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة وذلك فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية، وكذا بالجنوب الشرقي.

ويرتقب تساقط بعض القطرات من الأمطار الضعيفة فوق كل من منطقة طنجة و الريف و السايس والسواحل والسهول المتواجدة شمال آسفي. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 – و 03 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 8 و 12 درجة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 11 و 15 درجة بجنوب البلاد، وستكون ما بين 03 و 08 درجات فيما تبقى من أنحاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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