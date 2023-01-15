برشلونة يفوز على مدريد بثلاثية و يتوج بطلا للسوبر الإسباني

2023-01-15 / 22:01
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هبة بريس ـ رياضة

تمكن فريق اف سي برشلونة من الفوز بلقبه الرابع عشر في بطولة السوبر الإسباني بعد انتصاره على ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد.

و افتتح غافي التسجيل للبلوغرانا في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله 45، ليوسع بيدري الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 69.

و سجل كريم بنزيما الهدف اليتيم لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لتعلن صافرة الحكم بينغوتيسيا فوز البارسا و تتويجه بلقب السوبر الذي احتضنه سطاد الملك فهد الدولي بالرياض السعودية.

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‫9 تعليقات

  3. البارصا لديها افضل العناصر منها بيدري .ديمبيلي .غافي معروفين بتقديمهم اداء جيد في المباريات..

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