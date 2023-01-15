برشلونة يفوز على مدريد بثلاثية و يتوج بطلا للسوبر الإسباني
هبة بريس ـ رياضة
تمكن فريق اف سي برشلونة من الفوز بلقبه الرابع عشر في بطولة السوبر الإسباني بعد انتصاره على ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد.
و افتتح غافي التسجيل للبلوغرانا في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله 45، ليوسع بيدري الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 69.
و سجل كريم بنزيما الهدف اليتيم لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لتعلن صافرة الحكم بينغوتيسيا فوز البارسا و تتويجه بلقب السوبر الذي احتضنه سطاد الملك فهد الدولي بالرياض السعودية.
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المجموع 1 آراء
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9 تعليقات
هنيئا لفريق برشلونة فوز مستحق..
اداء جيد لفريق البارصا الف مبروك..
البارصا لديها افضل العناصر منها بيدري .ديمبيلي .غافي معروفين بتقديمهم اداء جيد في المباريات..
الف مبروك بهذا الفوز المستحق عن جدارة واستحقاق..
الريال والبارصا بعدا من افضل الأندية الاسبانية ..
قانون كرة القدم لابد من رابح وخاسر ..
روح الرياضية بين الفريقين كانت عالية ..
فوز مستحق على النادي الملكي..
كانت مبارة شيقة وممتعة..