إصابة سائحين وستة أشخاص في حادث سير ضواحي تنغير
هبة بريس ـ متابعة
أصيب ثمانية أشخاص من بينهم شخصين من جنسية أجنبية في حادثة سير وقعت بإقليم تنغير و بالضبط بمنطقة بومالن دادس.
و في التفاصيل، فقد اصطدمت حافلة لنقل الركاب مع سيارة سياحية بترقيم أجنبي كان على متنها شخصين اثنين من جنسية إسبانية.
و لحسن الحظ لم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح، حيث تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق في النازلة.
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6 تعليقات
الحمد لله الذي لم يكون هناك قتلى
عدد القتلى في المغرب مرتفع
الحمد لله على سلامتهم
ماخصناش نوسخوا سمعة المغرب
يجب وجد حل للكثرة حوادث السير
مع الأسف الشديد السرعة وعدم احترام قانون السير هو السبب في جميع الحوادت بعض السائقين يقومون باعمال خطيرة جدا