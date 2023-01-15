إصابة سائحين وستة أشخاص في حادث سير ضواحي تنغير

2023-01-15 / 21:29
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هبة بريس ـ متابعة

أصيب ثمانية أشخاص من بينهم شخصين من جنسية أجنبية في حادثة سير وقعت بإقليم تنغير و بالضبط بمنطقة بومالن دادس.

و في التفاصيل، فقد اصطدمت حافلة لنقل الركاب مع سيارة سياحية بترقيم أجنبي كان على متنها شخصين اثنين من جنسية إسبانية.

و لحسن الحظ لم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح، حيث تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق في النازلة.

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‫6 تعليقات

  6. مع الأسف الشديد السرعة وعدم احترام قانون السير هو السبب في جميع الحوادت بعض السائقين يقومون باعمال خطيرة جدا

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