الفتح يزحف بثبات نحو مقدمة الترتيب بفوزه على أسفي
هبة بريس ـ رياضة
حقق فريق الفتح الرياضي انتصارا هاما في مباراته اليوم أمام أولمبيك أسفي بهدفين لواحد في مباراة مثيرة عن الجولة الثانية عشر من الدوري الاحترافي.
و سجل هدفي الفتح كل من حمزة الهنوري و مروان الوادني في آخر دقائق المباراة، بينما هدف المسفيويين سجله اللاعب محمد المواربيط، قبل أن يتم طرد اللاعب أسامة محروس في الوقت بدل الضائع من الفريق الضيف.
و بهذا الانتصار أصبح الفريق الرباطي يتقاسم المرتبة الأولى مع جاره الجيش الملكي ب25 نقطة، بينما تجمد رصيد القرش المسفيوي في 19 نقطة و بالتالي المرتبة السابعة.
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5 تعليقات
الفتح قوي هذه السنة
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اسفي ضعيف ❗. هذه السنة
صراحة المغرب فيه مواهب لكن تحتاج مدربين أقوياء تكتكيين
الفتح سيصارع ثنائي المقدمة على اللقب