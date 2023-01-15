مصطفى سلمى: “الصحراء في المغرب تتقدم و محمية تندوف بئيسة منذ نشأتها”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح مصطفى سلمى، القيادي البارز المنشق عن عصابة البوليساريو، أن الصحراويين الذين اختاروا البقاء في وطنهم المغرب يعيشون في رفاه و بخير، و الصحراء المغربية تتقدم و تنمو يوما بعد آخر بينما محمية تندوف بقيت في حالها البئيس.

و في تدوينة له بصفحته الرسمية، كتب القيادي المنشق عن عصابة البوليساريو ما يلي: “يبدأ اليوم في محمية الصحراويين في الجنوب الغربي الجزائري المؤتمر السادس عشر لمن يفترض أنهم ناجي النسل الصحراوي من “الذبح المغربي”!!!!”.

و أضاف مصطفى سلمى: “الغريب أنه بعد مرور قرابة نصف قرن على “الذبح” الممنهج الذي يتعرض له الصحراويون، يستمر عددهم في المغرب في تزايد، و مناطقهم تزداد نماء و تطورا”.

و أضاف كذلك:” في الوقت الذي تنمو الصحراء المغربية و تتقدم، يتناقص عدد الصحراويين في محمية تيندوف التي ما زالت على حالها البائس منذ نشأتها منتصف سبعينيات القرن الماضي”.

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