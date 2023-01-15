مصطفى سلمى: “الصحراء في المغرب تتقدم و محمية تندوف بئيسة منذ نشأتها”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أوضح مصطفى سلمى، القيادي البارز المنشق عن عصابة البوليساريو، أن الصحراويين الذين اختاروا البقاء في وطنهم المغرب يعيشون في رفاه و بخير، و الصحراء المغربية تتقدم و تنمو يوما بعد آخر بينما محمية تندوف بقيت في حالها البئيس.
و في تدوينة له بصفحته الرسمية، كتب القيادي المنشق عن عصابة البوليساريو ما يلي: “يبدأ اليوم في محمية الصحراويين في الجنوب الغربي الجزائري المؤتمر السادس عشر لمن يفترض أنهم ناجي النسل الصحراوي من “الذبح المغربي”!!!!”.
و أضاف مصطفى سلمى: “الغريب أنه بعد مرور قرابة نصف قرن على “الذبح” الممنهج الذي يتعرض له الصحراويون، يستمر عددهم في المغرب في تزايد، و مناطقهم تزداد نماء و تطورا”.
و أضاف كذلك:” في الوقت الذي تنمو الصحراء المغربية و تتقدم، يتناقص عدد الصحراويين في محمية تيندوف التي ما زالت على حالها البائس منذ نشأتها منتصف سبعينيات القرن الماضي”.
5 تعليقات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
تحية لأهل الصحراء
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات
يردون اغتصابنا في أرضنا