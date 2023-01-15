محمد الشرقاوي رئيس جديدا لاتحاد طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

انتخب محمد الشرقاوي ، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، مساء اليوم الاحد ، رئيسا جديدا لنادي اتحاد طنجة.



وقد تم اختيار محمد الشرقاوي باجماع المنخرطين خلال الجمع العام الاستثنائي الذي عقد مساء اليوم .



ويأتي اختيار الشرقاوي رئيسا لنادي اتحاد طنجة في ظل وضعية غامضة يعيشها النادي حيث يقبع في اخر ترتيب البطولة الوطنية .

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