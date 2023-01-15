محمد الشرقاوي رئيس جديدا لاتحاد طنجة
هبة بريس – مكتب طنجة
انتخب محمد الشرقاوي ، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، مساء اليوم الاحد ، رئيسا جديدا لنادي اتحاد طنجة.
وقد تم اختيار محمد الشرقاوي باجماع المنخرطين خلال الجمع العام الاستثنائي الذي عقد مساء اليوم .
ويأتي اختيار الشرقاوي رئيسا لنادي اتحاد طنجة في ظل وضعية غامضة يعيشها النادي حيث يقبع في اخر ترتيب البطولة الوطنية .
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4 تعليقات
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
طنجة مدينة الجمال
طنجة أحسن مدينة في المغرب حسب رأيي الشخصي المتواضع
طنجة مدينة جميلة تحتاج مسييرين اجمل