شباب السوالم يواصل صحوته بانتصار على المغرب التطواني
هبة بريس ـ رياضة
واصل الشباب السالمي، ممثل اولاد حريز ببطولة القسم الاحترافي الأول، صحوته و نتائجه الإيجابية من خلال الفوز اليوم على خصمه المغرب التطواني.
و حقق الشباب السالمي الفوز بهدفين لواحد على المغرب التطواني، و هو الانتصار الثاني تواليا بعد التفوق العريض على شباب المحمدية بثلاثية في الدورة الماضية.
و سجل للشباب السالمي في مباراة اليوم التي احتضنها ملعب البشير كل من جبريل سيلا و خالد ايت ورخان، بينما هدف المغرب التطواني وقعه اللاعب حذيفة المحساني في مباراة عرفت طرد اللاعب عادل الحسناوي من صفوف الفريق الضيف.
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8 تعليقات
هذه صور غير مؤدبة باخراج الالسنة حتى الحناجر…لم نكن لنراها لولا هذا الزمن الرديء الذي أصبح فيه المنكر معروفا!!!
مانشستر السوالم سيتي
السوالم يقدم عروض مميزه هذه السنة
تطوان سوف تلتحق بطنجة إلا إذا
تطوان نقصت بزااف
تطوان للأسف
تطوان يخصها لاعبين رايعين
تطوان يخصها انتدبات