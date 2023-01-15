حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
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تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2023-01-15 / 16:21
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 57 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و871 ألف و421 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و419 ألف و921 شخصا، مقابل 24 مليون و918 ألف و950 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 59 ألف و188 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و050 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و544 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط -سلا -القنيطرة (3)، وسوس ماسة (2)، والدار البيضاء سطات (1)

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