مصر..المؤبد للفنان محمد علي و37 آخرين بقضية “الجوكر1

2023-01-15 / 15:56
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هبة بريس_ وكالات

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية، الأحد، بالسجن المؤبد للفنان المعارض محمد علي، و37 آخرين، بعد إدانتهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية الجوكر الإرهابية”.

وعاقبت المحكمة 16 متهماً في نفس القضية، بينهم فتاة، بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة آخرين، بينما برأت 21 متهماً مما أسند إليهم من اتهامات

ويقيم محمد علي، الذي تعاقدت شركة مقاولات خاصة به لتنفيذ مشروعات للجيش، منذ سنوات خارج مصر، وهو أول من أثار ملف القصور الرئاسية والموازنات المالية الكبرى التي رصدتها الحكومة المصرية لها، ويواصل نشر فيديوهات تحث المصريين على الثورة ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستندت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في حكمها إلى تحقيقات لأجهزة الأمن المصرية رأت أنها تثبت ارتكاب المتهمين لعدة جرائم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم”.

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‫7 تعليقات

  1. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية

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