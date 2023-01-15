” شبهة ” الاعتداء الجنسي على أطفال مغاربة تقود الى اعتقال سياسي سابق في سبتة المحتلة

هبة بريس _ وكالات

وضع مسؤول الصحة السابق في سبتة المحتلة قيد التوقيف بشبهة ارتكابه اعتداءات جنسية بحق أطفال، على ما ذكرت مصادر قضائية وتقارير إعلامية أمس السبت.

وذكر تلفزيون آر تي في إي (RTVE) الإسباني العام أن التوقيف جاء على خلفية قضية تتعلق بقاصرين مغاربة لا يرافقهم أولياء أمر، يقيمون في مركز استقبال في سبتة.

وأمرت محكمة في سبتة في حكم صدر في ساعة متأخرة الجمعة بوضع خافيير غيريرو، وهو طبيب، رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة.

وقالت أعلى محكمة في مقاطعة الأندلس التي تتمتع بالاختصاص القضائي في سبتة إن “المحكمة وافقت… على وضع الطبيب خافيير غي رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة، دون إمكانية الإفراج المشروط عنه، على خلفية الارتكاب المفترض لجريمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرين”.

وأضافت أن “المشتبه به أدلى بإفادة في المحكمة لكنه رد فقط على أسئلة وجهها فريق الدفاع عنه. ستواصل المحكمة التحقيق

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