” شبهة ” الاعتداء الجنسي على أطفال مغاربة تقود الى اعتقال سياسي سابق في سبتة المحتلة

2023-01-15 / 15:24
15
هبة بريس _ وكالات

وضع مسؤول الصحة السابق في سبتة المحتلة قيد التوقيف بشبهة ارتكابه اعتداءات جنسية بحق أطفال، على ما ذكرت مصادر قضائية وتقارير إعلامية أمس السبت.

وذكر تلفزيون آر تي في إي (RTVE) الإسباني العام أن التوقيف جاء على خلفية قضية تتعلق بقاصرين مغاربة لا يرافقهم أولياء أمر، يقيمون في مركز استقبال في سبتة.

وأمرت محكمة في سبتة في حكم صدر في ساعة متأخرة الجمعة بوضع خافيير غيريرو، وهو طبيب، رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة.

وقالت أعلى محكمة في مقاطعة الأندلس التي تتمتع بالاختصاص القضائي في سبتة إن “المحكمة وافقت… على وضع الطبيب خافيير غي رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة، دون إمكانية الإفراج المشروط عنه، على خلفية الارتكاب المفترض لجريمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرين”.

وأضافت أن “المشتبه به أدلى بإفادة في المحكمة لكنه رد فقط على أسئلة وجهها فريق الدفاع عنه. ستواصل المحكمة التحقيق

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حداد : قرار البرلمان الأوروبي بشأن الصحافيين بالمغرب “يتعارض مع حقوق الإنسان”

حداد : قرار البرلمان الأوروبي بشأن الصحافيين بالمغرب “يتعارض…

2023-01-15 / 16:55
Photo of تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2023-01-15 / 16:21
Photo of تاوريرت.. افتتاح المعرض الجهوي الثاني للصناعة التحويلية الفلاحية

تاوريرت.. افتتاح المعرض الجهوي الثاني للصناعة التحويلية الفلاحية

2023-01-15 / 15:05
Photo of إطلاق إسم المقاوم “محمد بن حمو الكاميلي” على إحدى المدارس الإبتدائية ببرشيد

إطلاق إسم المقاوم “محمد بن حمو الكاميلي” على إحدى…

2023-01-15 / 14:03
Photo of حفيد “نيلسون مانديلا “المدفوع” …أفسد الرياضة بالسياسة

حفيد “نيلسون مانديلا “المدفوع” …أفسد الرياضة بالسياسة

2023-01-15 / 13:00
Photo of تعيين ..” الزويني” مديرا لمستشفى محمد الخامس بمكناس و ” تكروت” مندوبا للصحة

تعيين ..” الزويني” مديرا لمستشفى محمد الخامس بمكناس و…

2023-01-15 / 11:53
Photo of ” شان الجزائر ” ..فوضى و” زرواطة” تنهال على الجماهير !

” شان الجزائر ” ..فوضى و” زرواطة” تنهال على…

2023-01-15 / 10:34
Photo of طقس الأحد .. بارد ومصحوب بصقيع

طقس الأحد .. بارد ومصحوب بصقيع

2023-01-15 / 09:04
Photo of مراكش : إصابة ” دركي ” بجروح بعد تعرضه لهجوم من شخص مسلح ب (سيف)

مراكش : إصابة ” دركي ” بجروح بعد تعرضه…

2023-01-14 / 22:43
Photo of أخنوش : هناك اتفاق على إنهاء نظام المتعاقدين

أخنوش : هناك اتفاق على إنهاء نظام المتعاقدين

2023-01-14 / 22:34

‫15 تعليقات

  6. البطالة هي الدافع وراء فكرة الهجرة السرية التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين.ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  7. هؤلاء الأطفال القاصرين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه المهاجرين الغير الشرعين والماساة التي يعاني منها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  8. نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الابتزازات ضد القاصرين الذين يذهبون ضحية وفريسة المستعمر الاسباني حسبنا الله ونعم الوكيل.

  9. يجب على المستعمر الاسباني باجلاء من سبتة ومليلية المحتلتين في أسرع وقت ممكن.

  10. أين هي حقوق الطفل ولكن للاسف الشديد انها تهضم ولا أحد يحرك ساكنا فكيف يعقل طفل قصير يهاجر ويعيش معاناة مع المستعمر الاسباني من عنف وتعسف وقهر وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  11. هذه هي نتيجة تدهور التعليم بالمغرب مما سبب للأطفال القاصرين يهاجرون إلى سبتة ومليلية المحتلتين ويعيشون وضعية صعبة جدا جدا لهذا يجب على السلطات الأمنية الإسبانية مع تنسيق السلطات المغربية أن تجد لهم حلا مناسبا للخروج من المعاناة والعذاب الذي يعيشونه مع المستعمر الاسباني حسبنا الله ونعم الوكيل.

  12. يجب على الأباء ان يحافظوا على أبنائهم حتى لا يفكرون في الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين…ويكونون تحت يد المستعمر الاسباني الذي لا يرحم …

  13. يجب على الأباء و الأمهات رعاية أطفالهم والإنتباه إليهم حتى لايكونوا عرضة وفريسة للمستعمر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  14. أعوذ بالله من الفقر والجهل لانهما المسبيبان الحقيقيان بالتفكير القاصرين الى الهجرة السرية الغير الشرعية التي تؤدي بهم إلى التهلكة..واحسنوا إن الله يحب المحسنين..

  15. أغلب الأطفال القاصرين لم يهاجرون بارادتهم بل من طغوطات اوليائهم طمعا في المال والمثل يقول الطمع طاعون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق