” شبهة ” الاعتداء الجنسي على أطفال مغاربة تقود الى اعتقال سياسي سابق في سبتة المحتلة
وضع مسؤول الصحة السابق في سبتة المحتلة قيد التوقيف بشبهة ارتكابه اعتداءات جنسية بحق أطفال، على ما ذكرت مصادر قضائية وتقارير إعلامية أمس السبت.
وذكر تلفزيون آر تي في إي (RTVE) الإسباني العام أن التوقيف جاء على خلفية قضية تتعلق بقاصرين مغاربة لا يرافقهم أولياء أمر، يقيمون في مركز استقبال في سبتة.
وأمرت محكمة في سبتة في حكم صدر في ساعة متأخرة الجمعة بوضع خافيير غيريرو، وهو طبيب، رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة.
وقالت أعلى محكمة في مقاطعة الأندلس التي تتمتع بالاختصاص القضائي في سبتة إن “المحكمة وافقت… على وضع الطبيب خافيير غي رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة، دون إمكانية الإفراج المشروط عنه، على خلفية الارتكاب المفترض لجريمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرين”.
وأضافت أن “المشتبه به أدلى بإفادة في المحكمة لكنه رد فقط على أسئلة وجهها فريق الدفاع عنه. ستواصل المحكمة التحقيق
15 تعليقات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
مشكلة كبيرة
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
البطالة هي الدافع وراء فكرة الهجرة السرية التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين.ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هؤلاء الأطفال القاصرين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه المهاجرين الغير الشرعين والماساة التي يعاني منها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الابتزازات ضد القاصرين الذين يذهبون ضحية وفريسة المستعمر الاسباني حسبنا الله ونعم الوكيل.
يجب على المستعمر الاسباني باجلاء من سبتة ومليلية المحتلتين في أسرع وقت ممكن.
أين هي حقوق الطفل ولكن للاسف الشديد انها تهضم ولا أحد يحرك ساكنا فكيف يعقل طفل قصير يهاجر ويعيش معاناة مع المستعمر الاسباني من عنف وتعسف وقهر وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
هذه هي نتيجة تدهور التعليم بالمغرب مما سبب للأطفال القاصرين يهاجرون إلى سبتة ومليلية المحتلتين ويعيشون وضعية صعبة جدا جدا لهذا يجب على السلطات الأمنية الإسبانية مع تنسيق السلطات المغربية أن تجد لهم حلا مناسبا للخروج من المعاناة والعذاب الذي يعيشونه مع المستعمر الاسباني حسبنا الله ونعم الوكيل.
يجب على الأباء ان يحافظوا على أبنائهم حتى لا يفكرون في الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين…ويكونون تحت يد المستعمر الاسباني الذي لا يرحم …
يجب على الأباء و الأمهات رعاية أطفالهم والإنتباه إليهم حتى لايكونوا عرضة وفريسة للمستعمر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الفقر والجهل لانهما المسبيبان الحقيقيان بالتفكير القاصرين الى الهجرة السرية الغير الشرعية التي تؤدي بهم إلى التهلكة..واحسنوا إن الله يحب المحسنين..
أغلب الأطفال القاصرين لم يهاجرون بارادتهم بل من طغوطات اوليائهم طمعا في المال والمثل يقول الطمع طاعون .