People stand near the wreckage at the crash site of an aircraft carrying 72 people in Pokhara in western Nepal January 15, 2023. REUTERS/Bijay Neupane NO RESALES. NO ARCHIVES

حادث تحطم الطائرة النيبالية.. ارتفاع الضحايا إلى 68 قت–يلا

2023-01-15 / 14:12
16
هبة بريس _ وكالات

قالت السلطات في نيبال إن طائرة ركاب إقليمية كان على متنها 72 شخصا اصطدمت بمضيق أثناء هبوطها في مطار افتتح حديثا بمنتجع بوخارا وسط نيبال، الأحد، ما أسفر عن مصرع 68 شخصا.

جاب عناصر الإنقاذ موقع التحطم بالقرب من نهر سيتي، على بعد حوالي 1.6 كيلومتر (ما يقرب من ميل) من مطار بوخارا الدولي، مستخدمين الحبال لانتشال الجثث من الحطام التي كانت أجزاء منها معلقة على حافة المضيق.

وقام عناصر الإطفاء بنقل بعض الجثث التي احترقت إلى درجة يصعب التعرف عليها، إلى المستشفيات، حيث تجمع الأقرباء الذين بدا عليهم الحزن الشديد.

وقال تيك بهادور ك. سي، وهو مسؤول إداري كبير في منطقة كاسكي، إنه يتوقع أن يعثر عمال الإنقاذ على المزيد من الجثث في قاع الوادي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية عمال الإنقاذ وهم يسارعون بالبحث في أجزاء محطمة من الطائرة. وظهرت آثار لهب على الأرض قرب موقع التحطم وكانت بعض النيران لا تزال مشتعلة. ولم يتضح على الفور سبب تحطم الطائرة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد فضيحة الانتخابات.. الهيئة العليا بتونس تحدد تاريخ الدور التشريعي الثاني

بعد فضيحة الانتخابات.. الهيئة العليا بتونس تحدد تاريخ الدور…

2023-01-15 / 19:39
Photo of يحدث في الجزائر.. بيع لحوم القطط على أساس أنها أرانب للمواطنين

يحدث في الجزائر.. بيع لحوم القطط على أساس أنها…

2023-01-15 / 18:26
Photo of مسلحون يخطفون نحو 50 امرأة في شمال بوركينا فاسو

مسلحون يخطفون نحو 50 امرأة في شمال بوركينا فاسو

2023-01-15 / 16:25
Photo of مصر..المؤبد للفنان محمد علي و37 آخرين بقضية “الجوكر1

مصر..المؤبد للفنان محمد علي و37 آخرين بقضية “الجوكر1

2023-01-15 / 15:56
Photo of سقوط ستة جرحى في إطلاق نار استهدف كنيسة في لندن

سقوط ستة جرحى في إطلاق نار استهدف كنيسة في…

2023-01-15 / 13:25
Photo of اغت_يال برلمانية أفغانية سابقة في كابل

اغت_يال برلمانية أفغانية سابقة في كابل

2023-01-15 / 13:15
Photo of 15 أجنبيا بينهم روس كانوا على متن الطائرة المنكوبة في نيبال

15 أجنبيا بينهم روس كانوا على متن الطائرة المنكوبة…

2023-01-15 / 10:14
Photo of تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصاً

تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصاً

2023-01-15 / 09:09
Photo of بعد تسلمه من بلجيكا..فرنسا تصف ترحيل ايكويسن انتصارا على التطرف

بعد تسلمه من بلجيكا..فرنسا تصف ترحيل ايكويسن انتصارا على…

2023-01-14 / 21:33
Photo of غوتيريش: الطاقات المتجددة هي الطريق الوحيد الموثوق لتجنب كارثة مناخية

غوتيريش: الطاقات المتجددة هي الطريق الوحيد الموثوق لتجنب كارثة…

2023-01-14 / 20:48

‫16 تعليقات

  14. اعماب الطائرات لا تعد ولا تحصى وعلى كل الشركات القيام بالصيانة لتجنب هاته الحوادث المؤلمة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق