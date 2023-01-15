سقوط ستة جرحى في إطلاق نار استهدف كنيسة في لندن

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية عن سقوط ستة جرحى جراء إطلاق النار وقع في كنيسة بلندن، أمس السبت، بينهم طفلة في السابعة حالتها حرجة.

وفر المصلون الذين جاؤوا لحضور قداس تكريما لأم وابنتها توفيتا في نونبر، من هذه الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة وهم يصرخون عندما بدأ إطلاق النار.

وقالت شرطة لندن في بيان إن “الحادث وقع قرب كنيسة كانت تقام فيها جنازة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الرصاصات أطلقت من سيارة ابتعدت بعد ذلك عن مكان الحادث”. ودعت شهود العيان إلى تقديم إفاداتهم.

وقال شاهد يقطن في الجوار في تصريح صحفي: “سمعت دويا قويا وفكرت في أن هذا الأمر ليس طبيعيا، وفي الدقيقة التالية كان الجميع يصرخون”.

وبالإضافة إلى الفتاة البالغة سبع سنوات، أصيبت فتاة أخرى تبلغ 12 عاما وأربع نساء في إطلاق النار الذي وقع بالقرب من محطة يوستون المزدحمة.

وخرجت الفتاة الأخرى من المستشفى بعد إصابتها بجروح طفيفة في ساقيها.

وقالت الشرطة إن حياة النساء الأربع الأخريات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 21 و54 عاما، ليست في خطر، لكنهن ما زلن في المستشفى.

وقال أحد الشهود إن الرصاصات أطلقت بينما كان المشيعون الذين حضروا الجنازة يشاهدون حمائم وهي تطلق بعد المراسم.

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