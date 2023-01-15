خالد ايت الطالب

تعيين ..” الزويني” مديرا لمستشفى محمد الخامس بمكناس و ” تكروت” مندوبا للصحة

2023-01-15 / 11:53
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هبة بريس _ فاس

أشر خالد أيت الطالب المعروف بخدماته المتواصلة إداريا وميدانيا على تعيين الدكتور خالد سنيتر، مندوبا للصحة بمستشفى الغساني بفاس الذي إشتغل في هذا المنصب سابقا في عهد الدكتور البلوطي الذي أفلس الصحة بالجهة في وقته حسب متتبعي الرأي العام ، فيما تم تعيين الدكتور رشيد تكروت مندوبا للصحة بمكناس، بعد النجاح الذي حققه بشهادة المجتمع المدني و مجموعة من الفرقاء النقابيين والشغيلة محبوب عند الجميع .

من جهة أخرى، جددت وزارة الصحة ثقتها في الدكتور نبيل الزويني المعروف بخصاله الطيبة وحبه للمهنة و بشهادة العمال الذين إشتغلوا معه في وقته ، حيث أعاد خالد أيت الطالب تعيينه في منصبه السابق كمدير للمركز الإستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمكناس، وذلك بعدما أنهى تكوينه في المدرسة الوطنية للتدبير الإداري التابعة لوزارة الصحة بالرباط

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