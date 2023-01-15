رالي دكار .. القطري العطية يتوج باللقب للمرة الخامسة

هبة بريس _ رياضة

توّج السائق القطري ناصر صالح العطية بلقب رالي دكارالصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، مع نهاية المرحلة الـ 14 الاخيرة في الدمام في المملكة العربية السعودية حيث أقيم الرالي للعام الرابع توالياً.

وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب “برودرايف”، في حين حلّ الشاب البرازيلي لوكاس مورايس “تويوتا” ثالثاً

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