بـ100 مليون يورو …تشيلسي” يتعاقد مع لاعب أوكراني

2023-01-15 / 11:33
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي شاختار دونتسيك الأوكراني، توصله إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي، حول انتقال الشاب ميخايلو مودريك.

وعلق تشيلسي على بيان النادي الأوكراني بعلامة “ترقب” في إشارة إلى أنه سيعلن عن الصفقة قريبا.

بدوره، أعلن الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، فاريزو رومانو، أن صفقة انتقال مودريك (22 عاما) ستكلف خزينة تشيلسي نحو 100 مليون يورو.

وأشار إلى أن تشيلسي سيوقع مع مودريك عقدا طويل الأمد، يمتد حتى العام 2030.

اللافت أن تشيلسي تحرك بشكل سريع خلال الأيام الماضية، وحول وجهة مودريك التي كانت قريبة نحو آرسنال، إلى “البلوز”

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