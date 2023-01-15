” شان الجزائر ” ..فوضى و” زرواطة” تنهال على الجماهير !

اظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ”فوضى” أمام ملاعب بطولة “الشان” بالجزائر.

ورصدت الفيديوهات اصطدامات بين الجماهير ” اثر “غياب” تذاكر لولوج المباريات، إلى جانب مقاطع حدوث “أعمال شغب”، وعراك استدعى تدخل رجال الأمن المحيطة بالملاعب.

وامام هذا الوضع اضطر رجال الشرطة الى استخدام ” العتف ” في حق الجماهير وهي صور تعكس مخزنة الرياضة و تجسيد منطق السلطة التي تضرب في كل المناسبات

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وتظهر التسجيلات ذاتها حالات “تزاحم” قرب محيط الملاعب، و”فوضى” أثناء عملية توزيع التذاكر بسبب العدد الكبير للمشجعين، وهو ما دفع عددا منهم لاستنكار “سوء التنظيم” الذي تعرفه البطولة القارية.

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