15 أجنبيا بينهم روس كانوا على متن الطائرة المنكوبة في نيبال

2023-01-15 / 10:14
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هبة بريس _ وكالات

أفادت السلطات النيبالية بوجود 15 أجنبيا بين ركاب الطائرة التي تحطمت قرب مدينة بوخارا وسط البلاد صباح اليوم الأحد، فيما أكدت السفارة الروسية مقتل 4 روس كانوا على متنها.

وحسب هيئة الطيران المدني النيبالية، فإنه كان بين الركاب 53 نيباليا، وخمسة هنود، وأربعة روس، وكوريان وإيرلندي وأسترالي وأرجنتيني وفرنسي.

وذكرت شركة “ييتي” المشغلة للرحلة أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 4 من أفراد الطاقم و 68 راكبا، بينهم 3 رضع و3 أطفال و62 بالغا.

وتحطمت طائرة من طراز ATR 72 ذات محرك مروحة توربينية، بين مطاري بوخارا القديم والجديد أثناء قيامها برحلة من العاصمة كاتماندو، وأشارت تقارير أولية إلى مقتل جميع من كان على متنها.

وأكد السفير الروسي لدى نيبال أليكسي نوفيكوف مقتل أربعة مواطنين روس كانوا على متن الطائرة، وأضاف أن السفارة تقدم كل المساعدة اللازمة لذويهم.

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