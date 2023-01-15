بنكيران يدعو إلى انتخابات مبكرة في المغرب
هبة بريس _ الرباط
دعا الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” عبد الإله بنكيران، السبت، إلى إجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أن الحكومة “فقدت ثقة الشعب”.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب في دورته العادية بمدينة بوزنيقة الواقعة بين العاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء.
وقال بنكيران: “مشكلة اليوم أننا نعيش تحت تسيير حكومة لم تعد تتمتع بثقة المجتمع والشعب”.
وأضاف أن “المملكة المغربية اليوم ليس لديها ما تخشاه، يمكن لها أن تدير الانتخابات في الوقت الذي ترى أن في ذلك صوابا”.
وتابع: “بلادنا مستقرة وآمنة ويحكمها أمير المؤمنين وبمعنى آخر الاستقرار غير مرتبط بالحكومة”.
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ربط،المسوؤلية،بالمحاسبة،لجميع،الاحزاب ولجميع،المسؤؤلين، كيف ماكانت سلطاتهم إلى بغيتو تخدمو البلاد ويجب،على،من يهمه الأمر تطبيق من اين،لك هذا على كل مسؤؤل نهب أموال الشعب بدون حق وعات،في الارض،فسادا
هدا انسان مريض بالأنانية.ينسب كل شيء ايجابي لنفسه و السلبي للغير.
سير الله يمسخك امسيلمة الكذاب. باقي عندك الوجه تقول انتخابات مبكرة. حتى انت وزبانيتك فقد الشعب المغربي ثقته فيكم وبقيتو حتى قلعاتكم الانتخابات.
سير تكمش الممسوخ
فعلا شخص مريض ابتلانا الله به
الخروج لانتخاب حزب آخر أو الخروج للانتخابات لن يكون أبدا والسبب كلهم عملة واحدة. وانا شخصيا لا اعطي صوتي لمن يفدس ويشجع على الفساد حتى يكون ضميري مرتاح لن اعطيكم صوتي وفعلوا في البلاد ما تشاؤون لأن لكم الرخصة بدوني .
الله يعطينا وجهك
التمساح كيبيع القرد وضحك على من شراه ياك انت السبب في هادشي لي كايدير اخنتوش وحكومته يتاجر دين يالمنافق شكون لي سد لاسمير شكون لي حيد التعيين المباشر لتيستافد من ابناء الشعب