بنكيران يدعو إلى انتخابات مبكرة في المغرب

هبة بريس _ الرباط

دعا الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” عبد الإله بنكيران، السبت، إلى إجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أن الحكومة “فقدت ثقة الشعب”.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب في دورته العادية بمدينة بوزنيقة الواقعة بين العاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء.

وقال بنكيران: “مشكلة اليوم أننا نعيش تحت تسيير حكومة لم تعد تتمتع بثقة المجتمع والشعب”.

وأضاف أن “المملكة المغربية اليوم ليس لديها ما تخشاه، يمكن لها أن تدير الانتخابات في الوقت الذي ترى أن في ذلك صوابا”.

وتابع: “بلادنا مستقرة وآمنة ويحكمها أمير المؤمنين وبمعنى آخر الاستقرار غير مرتبط بالحكومة”.

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