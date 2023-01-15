بعد لوريس.. حارس منتخب فرنسا الثاني يعتزل اللعب الدولي

هبة بريس _ متابعة

قرر الحارس الفرنسي المخضرم ستيف مانداندا اعتزال اللعب الدولي السبت، بعد إحرازه لقب مونديال 2018 ووصافة 2022 كحارس بديل للقائد هوغو لوريس.

ويأتي اعتزال مانداندا (37 عاما) بعد خمسة أيام من الاعتزال الدولي للوريس الحارس الأساسي لمنتخب فرنسا.

وقال حارس رين الذي يحمل ألوان فرنسا منذ العام 2008، في مؤتمر صحافي: “اليوم، ينتهي مشواري مع منتخب فرنسا”.

وأشار حارس مرسيليا السابق الذي حمل ألوان منتخب الديوك في 35 مباراة دولية أن القرار “اتخذ في نهاية” كأس العالم قطر 2022 الذي خسرته فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

وقال مانداندا: “عشت لحظات كبيرة مع منتخب فرنسا، وكنت محظوظاً وسعيداً لقطع كل تلك اللحظات. لكن بعمر السابعة والثلاثين، أعتقد أنه الوقت المناسب” لمنح الفرصة لآخرين، في وقت يأتي “الكثير من الشبان بمعنويات مرتفعة”.

ومع اعتزال لوريس ومانداندا، تبدو الطريق معبّدة أمام مايك مينيان (27 عاماً)، حارس ميلان الإيطالي الغائب عن المونديال الأخير بسبب الإصابة، لارتداء قميص الحارس الأساسي في منتخب فرنسا.

وتلعب فرنسا مع هولندا في 24 آذار/مارس المقبل على ملعب سان دوني في ضواحي باريس، في افتتاح تصفيات بطولة أوروبا

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