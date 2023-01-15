An aerial view shows aircrafts on the tarmac of the Tribhuvan domestic airport in Kathmandu on September 26, 2022. (Photo by Prakash MATHEMA / AFP)

تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصاً

2023-01-15 / 09:09
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هبة بريس _ وكالات

تحطمت طائرة على متنها 72 شخصا في نيبال، الأحد، على ما أعلن متحدث باسم شركة “ييتي” للطيران، مشيرا إلى أنه يجهل ما إذا كان هناك ناجون.

وقال سودارسهان بارتولا لوكالة فرانس برس “هناك 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم” مضيفا أن “فرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون”.

ولاحقا، ذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتُشلت من موقع التحطم، بحسب وكالة رويترز.

وتحطمت الطائرة بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط النيبال.

وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال أن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

وقال: “وصل المسعفون إلى المنطقة ويحاولون إخماد الحريق” مضيفا أن “الجهود تتركز أولا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب”.

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