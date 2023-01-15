طقس الأحد .. بارد ومصحوب بصقيع

2023-01-15 / 09:04
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا و مصحوب بصقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة وذلك فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية، وكذا بالجنوب-الشرقي، إلى جانب تساقط أمطار ضعيفة فوق الشمال- الغربي للبلاد خلال الليلة الموالية.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من داخل أقاليمنا الجنوبية و الساحل المتوسطي و شمال المنطقة الشرقية، مع تناثر الغبار محليا بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس و الجنوب-الشرقي و الهضاب العليا الشرقية، ومابين 3 و 08 درجات بكل من الريف وهضاب الفوسفاط و والماس و السايس و السهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 11 و 15 درجة بجنوب البلاد، وستكون ما بين 8 و 12 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى مستقرة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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‫10 تعليقات

  2. قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [الاية: 21]

  3. اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ..

  7. انتعاش لحقينة السدود في التساقطات المطرية الأولى وامالنا ان تنتعش من جديد ..

  8. انخفاض صبيب السدود والانهار والابار يجعل بوادر أزمة الماء تنبثق من سنة الجفاف ..

  10. على الوزارة الوصية على قطاع الماء أن تقوم بحملات توعوية لترشيد استهلاك المياه الذي اصبح نادرا ..

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