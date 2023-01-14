“خطر النزول للقسم الثاني” ..اتحاد طنجة يُمنى بهزيمة جديدة أمام تواركة

هبة بريس - الرياضة

فاز إتحاد تواركة على مضيفه إتحاد طنجة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، لحساب الجولة 12 من البطولة الاحترافية.

وسجل أمين زحزوح الهدف الأول لإتحاد تواركة في الدقيقة 59 من ضربة جزاء.

هذا الفوز يضع إتحاد تواركة في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بينما يحتل إتحاد طنجة المركز الأخير برصيد نقطتين.

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