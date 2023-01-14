عزيز اخنوش

أخنوش : هناك اتفاق على إنهاء نظام المتعاقدين

2023-01-14 / 22:34
6
هبة بريس -

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تصريح عقب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي قطاع التعليم، إن هناك اتفاقا على إنهاء نظام المتعاقدين والتوجه نحو نظام أساسي موحد يعوض النظام الأساسي الذي وضع قبل عشرين سنة.

يعني النظام الأساسي الموحد، جميع موظفي الوزارة، بمن فيهم أطر الأكاديميات، حيث ستطبق عليهم نفس القوانين، وستكون لديهم نفس الحقوق والواجبات ونفس المسارات المهنية، بالإضافة إلى حذف كل النظم الأساسية التي كانت مخصصة لفئة أطر الأكاديميات، حسب ما أوضحه شكيب بنموسي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقب التوقيع على محضر الاتفاق اليوم السبت الرابع عشر من يناير.

وقال السيد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب توقيع محضر الاتفاق الذي يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، “يمكن اعتبار هذا الاتفاق منعطفا في إطار تنزيل خارطة الطريق والوصول إلى الأهداف التي حددتها، وكذا تحسين جودة التعليم، سواء من ناحية التمكن من التعلمات، أو الجانب المتعلق بتقليص الهدر المدرسي، وكذا تكريس التفتح”.

وأوضح أن “هذا الاتفاق يؤطر نظاما أساسيا موحدا جديدا يعوض النظام الأساسي السابق الذي مضت عليه أكثر من عشرين سنة (..) وهذا يعني أن كل موظفي الوزارة، بمن فيهم أطر الأكاديميات، ستطبق عليهم نفس القوانين، وستكون لديهم نفس الحقوق والواجبات ونفس المسارات المهنية، بالإضافة إلى حذف كل النظم الأساسية التي كانت مخصصة لفئة أطر الأكاديميات”.

وأبرز الوزير أن هذا النظام يروم أيضا الرفع من جاذبية قطاع التعليم من خلال إرساء مسارات مهنية متكاملة، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي تم إيلاؤه لـ”الدرجة الممتازة” بهدف جعل هذا القطاع ذا جاذبية.

كما سجل أن هذا النظام الأساسي يتضمن “آليات للتحفيز لكل الطاقم التربوي، إلى جانب تقييم الأداء الذي سيمكن من تحقيق الإنصاف، والرفع من الأثر على التلاميذ، وضمان الحقوق والواجبات وتأطير المهنة أيضا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش : إصابة ” دركي ” بجروح بعد تعرضه لهجوم من شخص مسلح ب (سيف)

مراكش : إصابة ” دركي ” بجروح بعد تعرضه…

2023-01-14 / 22:43
Photo of “حفيد مانديلا” ..”من فضيحة خيانة زوجته الى المتاجرة في رفاث جده “

“حفيد مانديلا” ..”من فضيحة خيانة زوجته الى المتاجرة في…

2023-01-14 / 20:36
Photo of بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جميعة فوزارت بتافراوت للتنمية تنظم يوما ترفيهيا

بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جميعة فوزارت بتافراوت للتنمية تنظم…

2023-01-14 / 19:58
Photo of نقابيون: الاتفاق الجديد مع الحكومة “لحظة مهمة” في مسار قطاع التعليم

نقابيون: الاتفاق الجديد مع الحكومة “لحظة مهمة” في مسار…

2023-01-14 / 19:46
Photo of أخنوش: الاتفاق مع النقابات التعليمية يمهد الطريق لتطوير المهنة وتحسين مكانة رجل التعليم

أخنوش: الاتفاق مع النقابات التعليمية يمهد الطريق لتطوير المهنة…

2023-01-14 / 19:11
Photo of بنموسى: الاتفاق مع النقابات التعليمية “منعطف” في مسار إصلاح المدرسة العمومية

بنموسى: الاتفاق مع النقابات التعليمية “منعطف” في مسار إصلاح…

2023-01-14 / 18:24
Photo of أخنوش: الاتفاق مع النقابات التعليمية يفتح الباب أمام تطوير مهنة التعليم

أخنوش: الاتفاق مع النقابات التعليمية يفتح الباب أمام تطوير…

2023-01-14 / 17:44
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 21 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 21 إصابة جديدة 

2023-01-14 / 17:24
Photo of سرقة السيارات تطيح بأربعة أشخاص ببرشيد

سرقة السيارات تطيح بأربعة أشخاص ببرشيد

2023-01-14 / 17:02
Photo of أكادير: تأجيل النظر في قضية “بيدوفيل” أجنبي حاول اغت.صاب طفل قاصر

أكادير: تأجيل النظر في قضية “بيدوفيل” أجنبي حاول اغت.صاب…

2023-01-14 / 16:42

‫6 تعليقات

  3. الغلاء بزااف والله حشومة المغرب مبقاش صالح للعيش الجزائر رخص بكثير كانضحكوا عليهم ولكن الصراحة الشعب ديالهم عايشيين حسن منا بأفضل درجة حنى كادولة أفضل لكنهم هم أفضل بمليار مرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق