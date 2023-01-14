حسن ايكويسن

بعد تسلمه من بلجيكا..فرنسا تصف ترحيل ايكويسن انتصارا على التطرف

2023-01-14 / 21:33
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هبة بريس - وكالات

رحّلت بلجيكا الإمام المغربي حسن إيكويسن الجمعة إلى المغرب بعد توقيفه منذ 30 سبتمبر اثر قدومه من فرنسا حيث اتهم بالإدلاء بـ”تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز”، وفق ما أفادت محاميته الفرنسية والسلطات البلجيكية.

وأشادت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور بـ”التعاون الجيد” مع فرنسا في هذا الملف، مؤكدة ترحيل إيكويسن إلى المغرب.

وقالت دي مور في بيان “لا يمكننا السماح للمتطرفين بالتجول في أراضينا. يجب إبعاد أي شخص ليس لديه الحق في أن يكون هنا”.

وأكد مسؤول مقرّب من وزير الداخلية الفرنسي أن “جيرالد دارمانان عمل عن كثب مع نظرائه في هذا الموضوع. إنه انتصار عظيم على نزعة التطرف”.

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