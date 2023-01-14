“حفيد مانديلا” ..”من فضيحة خيانة زوجته الى المتاجرة في رفاث جده “
يبدو أن النظام العسكري الجزائري نجح في إطلاق رصاصة مانديلية على رجله في حفل افتتاح “الشان” ، حيث وضع نفسه في موقف فاضح يعكس حجم العداء والحقد تجاه المغرب ، بدعوة زعيم كرتوني وهمي لا صفة له، مدان في قضايا اغتصاب قاصرات في جنوب أفريقيا ، ليمرر رسائل سياسية من شرفة رياضية في تناقض صارخ مع قوانين “الفيفا ” المنظمة للعبة .
مغالطات بالجملة مررها مانديلا الحفيد الذي سبق وأن تاجر في رفاث جده، كما أن جنوب افريقيا عاشت في مناسبات عديدة على وقع فضيحة بطلها الحفيد حينما طرد زوجته الفرنسية من منزل العائلة، بعد ان اكتشف أنها ولدت طفلاً من شقيقه الأصغر.
الفضيحة التي هزت في ابانه جنوب افريقيا اكد فيها مانديلا الحفيد أن زوجته الاخيرة متورطة في علاقة غرامية مع شقيقه، حيث أصدر بيانا ذكر فيه أن عائلة مانديلا ارسلت غريموند الى ديار اهلها، بعد ان اكتشف علاقتها الغرامية مع احد اشقائه، والتي اثمرت مولوداً عام 2011 .
وتعتبر هذه الفضيحة واحدة من سلسلة من الفضائح التي أثارت جدلاً مستفيضًا حول مانديلا الحفيد ,الذي تحاول دولة العسكر جاهدة توظيفه للتحريض ضد وحدة المغرب الترابية بعد ان تجرعت مرارة فشل دبلوماسي امام المملكة أوصل حكام المرادية الى مرحلة “الجنون ”
4 تعليقات
Jai un site dansibternet pour la lexplication de coran
Aider moi et fait jaime svp
Et partager mon sote svp merci
Salam
مانديلا تلحفيد ليس ملك او رئيس فضبحة عاهل بوزبير وهو سكران او خارج من حانة للشواذ فضيحة دبلوماسية مومسات كولمبيا فضيحة دبلوماسي وهو يقول كلام بذيئ فضيحة بيغاسيس فضيحة الرشاوي في الب لمان الأوربي فضبحة توشيح بيار بيرجي زعيم الشواذ الفرنسيبن سنة 2016 من قبل محمد السادس فضيحة الربلمانية التي ضيعت حقيبتها في ملهى ليلي فضيحة إغتصاب 200 مروكية داخل سفارة الصهاينة وآلاف الفضائحة في مملكة بوزبير السنغولية البورغواطية فدعكم من التفاهة فكانديلا انتقد الضهاينة والمراركة المحتلين
اللهم انصر المسلمين والمسلمات
الخيانة الزوجية عناون