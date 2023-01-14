مراكش : إصابة ” دركي ” بجروح بعد تعرضه لهجوم من شخص مسلح ب (سيف)

2023-01-14 / 22:43
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعرض دركي من رتبة ” اجودان ” الى إعتداء من طرف شخص جانح ، بمنطقة سيد الزوين ضواحي مراكش.

و تعرض الدركي للاعتداء بعد توصل المركز الى إشعار ، يفيد ان سيدة قد تعرضت لهجوم من طرف شخص يحمل سلاح أبيض ، وهو ما عجل بإنتقال العناصر الدركية ، وبعد محاولة توقيف الجاني ، عرض الدركي لضربات بالسيف مما اصابه على مستوى الرأس والوجه ، وتم نقله على عجل للمستشفى العسكري بالمدينة الحمراء لتلقي العلاجات .

هذا وقد تم اعتقال الجاني الذي يرجح أنه كان قد تناول مواد مخدرة، بعد أن هاجم الدركي بواسطة سيف، وقد وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية للاستماع اليه، قبل تقديمه العدالة لمحاكمته بالمنسوب له.

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‫7 تعليقات

  7. لمادا لم يطلق عليه الرصاص كما يفعلون في أمريكا و أوروبا؟.الى متى يبقى رجال الأمن مكتوفي الأيدي أمام هدا القانون اللدي لا قيمة له.

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