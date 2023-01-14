هبة بريس -

بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جميعة فوزارت بتافراوت للتنمية تنظم يوما ترفيهيا

بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة، نظمت جمعة فوزارت للتنمية، اليوم السبت 14 يناير الجاري، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية لفائدة تلاميذ المدرسة الجماعاتية تافراوت المولود.

وقد شملت أنشطة هذا اليوم الترفيهي تنظيم مجموعة الفقرات التثقيفية، تضمنت عروضا للمسرح من تقديم تلاميذ المدرسة الجماعاتية تافراوت المولود، تلتها ورشات تعليمية حول الثقافة والأدب الأمازيغي، فضلا عن مسابقات في مجموعة من المجالات والمستويات التعليمية.

وقد تم اختتام هذا الحفل بتقديم مجموعة من الهدايا والجوائز للمشاركين في هذا اليوم الترفيهي، كما تم توزيع مجموعة من التذكارات والمنتوجات المستمدة من الثقافة والموروث الأمازيغيين لمنطقة تافراوت.

ويتدرج تنظيم هذا الحفل في إطار تنزيل برنامج الأنشطة السنوية التي تسطرها جمعية فوزارت للتنمية، والتي تشمل مجموعة من المجالات التي تتقاطع فيها الأهداف المستدامة للتنمية المحلية بمنطقة تافراوت المولود.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0