بريطانيا تسحب سفيرها من إيران ردا على إعدام علي رضا أكبري

هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم السبت، إن بلاده ستسحب سفيرها من إيران مؤقتا في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، مضيفا أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.

وقال لجهات بث “من المهم إدراك أن ردنا لا يقتصر بالضرورة على الإجراءات التي أعلنت عنها اليوم”.

وتابع “سأقرر بشكل واضح بالتشاور مع زملائي في الحكومة ما هي الإجراءات الأخرى التي قد نختار اتخاذها ولكنني لن أتكهن بها اليوم”.

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