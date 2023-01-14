الأمير هشام يلتقي الدولي المغربي أمرابط والأخير يهديه قميص “فيورنتينا “

2023-01-14 / 19:34
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هبة بريس - متابعة

قام الأمير مولاي هشام بزيارة خاصة لمركز تداريب نادي “فيورنتينا” الايطالي، حيث التقى بمسؤولي النادي البنفسجي كما أنه حضر حصة تدريبية للفريق و إلتقط مجموعة من الصور مع اللاعبين و على رأسهم النجم المغربي سفيان لمرابط

ونشر الأمير هشام في تدوينته على انستغرام صور له مع الدولي المغربي امرابط وكتب : “بعد يومين من العمل الأكاديمي المكثف، حان الوقت لنشاط لا يقل أهمية عن ذلك، ومشاهدة محترفي كرة القدم والتعلم منهم”.

وتابع: “زرت يوم الثلاثاء مركز فيورنتينا وتابعت تداريبهم. شكراً جزيلاً للمدير الرياضي للنادي دانييل برادي، وشكراً للفريق بأكمله على السماح لي بحضور جلستهم، وشكر خاص للاعب سفيان أمرابط الذي قدّم قميصه لي”.

واختتم منشوره: “لقد كانت مناسبة لي لأخبره عن مدى فخري به وبزملائه في الفريق الوطني، بعد أدائهم في كأس العالم 2022، وأتمنى له التوفيق في مسيرته وأنا حريص على أن يرفع العلم المغربي”.

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