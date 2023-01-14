أخنوش: الاتفاق مع النقابات التعليمية يمهد الطريق لتطوير المهنة وتحسين مكانة رجل التعليم
هبة بريس - الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ان محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلا ، سيمكن من وضع نظام موحد للتعليم ويمهد الطريق لتطوير المهنة وتحسين وضع المدرسين .
وقال أخنوش في تصريح للصحافة إن الحكومة وعدت منذ تنصيبها بوضع قطاع التعليم على رأس أولوياتها من خلال جعله قطاعاً مهنياً ومربحاً مضيفا انه “بفضل الحوار الذي بدأ قبل عام ، توصلنا الآن إلى نتيجة تسمح لنا بالعمل بشكل مريح لمدة ثلاث أو أربع سنوات على الأقل”.
وبحسب رئيس الحكومة ، فإن “الاهتمام بالمدرسين هو حجر الزاوية لتحقيق نظام تعليمي يريده المغاربة لأبنائهم”.
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