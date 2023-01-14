الصين تعلن تسجيل 60 ألف وفاة بكورونا خلال 5 أسابيع

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم السبت، تسجيل قرابة 60 ألف وفاة بفيروس كورونا بين الـ8 من ديسمبر 2022 والـ12 من يناير 2023.

وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، نقلا عن لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن المستشفيات بمختلف أنحاء البلاد سجلت 59 ألف و938 حالة وفاة، مضيفة أن 5 آلاف و503 أشخاص توفوا بسبب فشل الجهاز التنفسي جراء الإصابة بـ”كوفيد-19″، فيما توفي 54 ألف و435 شخص بسبب أمراض أخرى مصحوبة بالفيروس.

وأشارت الوكالة إلى أن معدل أعمار المتوفين كان بين 3 و80 سنة، حيث بلغت نسبة من كانت أعمارهم 65 فأكثر، 90.1 بالمئة.

وكانت الصين قد فتحت حدودها يوم الأحد الماضي بعد ثلاث سنوات من إجراءات صارمة وقيود لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي بدأت بكين رفعها على في أوائل ديسمبر الماضي بعد احتجاجات غير مسبوقة.

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