“مصير مجهول ! “..رئيس مقاطعة طنجة المدينة يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد

هبة بريس – مكتب طنجة

أعلن محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، اليوم السبت، نيته الترشح لرئاسة فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، وذلك في خضم الجدل الدائر حاليا بخصوص وضعية النادي القابع في أسفل ترتيب البطولة الاحترافية .

وقال الشرقاوي في تدوينة له نشرها على فيسبوك صباح اليوم إنه “في ظل الوضعية الحرجة التي يجتازها فريق اتحاد طنجة، وبعد تفكير عميق واستشارة مع ثلة من الغيورين على فريقنا الغالي، قررت بحول من الله وقوته أن أعلن ترشيحي لتحمل مسؤولية تسيير نادي اتحاد طنجة”.

وأضاف المتحدث ذاته: “وإذ أستشعر ثقل وجسامة هاته المسؤولية، فإني لن أدخر جهدا في سبيل إنقاذ الفريق من المصير المجهول الذي يتربص به، وأنا على يقين أن جماهير النادي وعشاقه وفصيله التشجيعي سيكونون خير سند للنادي في هاته المرحلة الدقيقة. والله الموفق”.

جدير بالذكر ان الجمع العام الاستثنائي الذي تم عقده الاربعاء الماضي ، انتهى بتشكيل لجنة تحضيرية برئاسة الواسني في انتظار عقد جمع عام ثاني يوم غد الاحد لانتخاب رئيس جديد لقيادة فارس البوغاز .

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