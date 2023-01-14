” عمل وحشي “..تنديد دولي باعدام إيران لعلي رضا أكبري

هبة بريس - وكالات

نددت لندن اليوم السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2023) إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني في حقبة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، متحدية مناشدات من لندن بعد إصدار حكم بإعدامه بناء على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا.

وكانت لندن قد أعلنت أن قضية علي رضا أكبري (61 عاما)، الذي ألقي القبض عليه عام 2019، لها دوافع سياسية وطالبت بالإفراج عنه.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران في تغريدة على تويتر في وقت مبكر اليوم السبت أنه تم تنفيذ حكم الإعدام، دون تحديد موعد التنفيذ. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في وقت متأخر أمس الجمعة إن إيران يجب ألا تمضي قدما في إعدام أكبري.

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