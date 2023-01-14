نلسون مانديلا وعبد الكريم الخطيب

بنكيران مستحضرا زيارة مانديلا للمغرب : “أنا من حملت الخبز اليه زمن الخطيب “

2023-01-14 / 18:09
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هبة بريس – الرباط

استحضر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، زيارة نلسون مانديلا للمغرب في ستينيات القرن الماضي ، وذلك في سياق الجدل الذي أثارته تصريحات حفيد الزعيم الجنوب افريقي أمس الجمعة خلال افتتاح منافسات “الشان” في الجزائر .

وقال بنكيران خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه ببوزنيقة، اليوم السبت، بأنه تكلف بحمل “خبز الدار” إلى بيت منزل الخطيب ليغادر بعد ذلك، مضيفا ان زيارة مانديلا للمغرب كانت بهدف تقديم الشكر للخطيب على دعمه بالمال والسلاح عندما كان يحمل حقيبة الشؤون الإفريقية.

جدير بالذكر أنه في سنة 1962 زار الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا المغرب، والتقى الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي كان آنذاك وزير دولة مكلف بالشوؤون الإفريقية، وطلب منه دعمه بالمال والسلاح وتدريب جنود حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وهو ما استجاب له المغرب دون تردد، لكن ومع بداية الألفية الثالثة بدأت العلاقات بين البلدين تتخذ مسرات أخرى وصلت إلى حد القطيعة جراء المواقف المعادية لجنوب افريقيا تجاه الوحدة الترابية للممملكة .

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‫5 تعليقات

  1. بنكيران مستحضرا زيارة مانديلا للمغرب : “أنا من حملت الخبز اليه زمن الخطيب
    😅😅😅“

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