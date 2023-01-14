أخنوش: الاتفاق مع النقابات التعليمية يفتح الباب أمام تطوير مهنة التعليم
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن محضر الاتفاق الموقع، اليوم السبت بالرباط، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يتيح “التوجه نحو نظام أساسي موحد للتعليم، ويفتح الباب أمام تطوير المهنة وتحسين وضعية الأساتذة وكافة الأطر المشتغلة في هذا الميدان”.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع على محضر الاتفاق الذي يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، أن “الحكومة ومنذ تنصيبها، وعدت بأن تضع قطاع التعليم ضمن أولوياتها من أجل تمكينه من الجاذبية والاستثمارات والإمكانيات الضرورية، وحتى يكون قطاعا مهنيا وذا مردودية”.
وأبرز أنه “بفضل النقاش والحوار الذي بدأ منذ سنة، توصلنا اليوم إلى نتيجة ستمكننا من الاشتغال بارتياح على مدى ثلاث أو أربع سنوات المقبلة على الأقل”.
وأكد السيد أخنوش أن الاعتناء بالعنصر البشري المتمثل على وجه الخصوص في الأستاذ يعتبر من الأمور الأساسية لبلوغ التطور المنشود للمنظومة التربوية التي يتمناها المغاربة لأبنائهم، علاوة على توفير أدوات بيداغوجية وتعليم ذي جاذبية من أجل تمكين الأطفال من الانفتاح على ميادين متعددة، كالثقافة والرياضة.
يذكر أن محضر الاتفاق يتضمن جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.
وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها، على الخصوص، الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات.
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
10 تعليقات
تنازلات أخرى تقدمها الحكومة لمن لا مستوى ولا مردودية ولن يشبعو ابدا لا
شكرا جزيلا لك رئيس الحكومة المحترم على كل قمتم و تقومون به. ستتحقق جميع المطالب الحقوقية للشغيلة التعليمية في عهدكم و 2المليار خير دليل على ذلك.
تباع الماتش ..النقابات سبب معانات الشغيلة التعليمية
اتفاقيات و خطط محكمة و فعالة ، وفقكم الله لما فيه خير لهدا الوطن و المواطن
نحن على ثقة تامة في استراتيجية السيد عزيز أخنوش وفقكم الله
سيموت الذين كانوا يطالبون بطرد المتعاقدين غيظا. رغم اني لم ار النظام الاساسي الجديد فالغاء نظام التعاقد انتصار على بنكيران و زبانيته. سنرى ما ستحمله الايام القادمة ان لم تبع النقابات الماتش كيما ديما!
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية في الأزمات
يمكننا نكران ان الحكومة تبدل قصار جهدها للتفاعل مع المواطن و الإشتغال على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
هذه الوزارة أكلت أربع أشهر من عرق جبيننا(الأساتذة المبرزون فوجي 1018 و2019) ،وجمدت ترقياتنا…
تعويضات تكميلية هزيلة مقارنة مع مجهودنا ولا تحتسب في التقاعد..المبرز الموظف الوحيد الذي يرقى مرة واحدة في الدرجة طوال حياته..ساعات إضافية إجبارية تعويضها هزيل ولا يحتسب في التقاعد..هذا حالنا..
لاشيء متحقق فعليا على أرض الواقع، معاناة الأطر وهزالة الأجور لازالت مستمرة، بل إن الأطر التربوية لم تستفيد بعد من مستحقات الترقية الهزيلة منذ سنوات ….قطاع المعاناة صناعة الاجيال وبناء الانسان، بأجور متدنية وشروط العمل الصعبة عكس القطاعات الأخرى ….