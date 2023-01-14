نشطاء يخمنون أحداث نهاية مسلسل سلمات أبو البنات

2023-01-14 / 17:50
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نجلاء مزيان

تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع خبر تصوير الجزء الخامس و الأخير من المسلسل الرمضاني سلمات أبو البنات.

و رجح العديد من النشطاء أن الحلقة الأخيرة من المسلسل الرمضاني سوف تشهد أحداث قوية مثل وفاة شخصية “سلمات” التي يجسدها وحش الشاشة المغربية محمد خيي.

و اعتبر ذات النشطاء أن العمل سيعرف تغييرا على مستوى الكتابة، حيث سيجمع بين مشاهد الدراما و الكوميديا.

ويضم العمل الرمضاني نجوم جدد أبرزهم عبد السلام بوحسيني، مريم باكوش.. بالإضافة إلى الأبطال الرئيسيين كمحمد خيي، السعدية لديب،عمر لطفي،فاطمة الزهراء بلدي،و سلمى صلاح الدين…

وشرع المخرج المغربي هشام جباري في تصوير حلقات الجزء الخامس و الأخير من سلمات أبو البنات، إذ من المحتمل أن يشهد هذا الجزء العديد من المفاجئات و الأحداث الشيقة.

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‫7 تعليقات

  7. مند وأصبحت أستحي أن أشاهد التلفاز معي أمي حياء من الاشياء التي تظهر ضاع الدين

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