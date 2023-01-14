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سرقة السيارات تطيح بأربعة أشخاص ببرشيد

2023-01-14 / 17:02
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محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الامن بمدينة برشيد، تمكنت اليوم السبت من توقيف أربعة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات، ليتم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة برشيد قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بشكايات تتعلق بسرقة أربعة سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بالمدينة، وسيارة خامسة باستعمال العنف بمنطقة قروية بضواحي برشيد.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن توقيف المشتبه فيهم بالمنطقة القروية “لحداية” بضواحي الدروة، فيما مكنت عمليات التفتيش من حجز مجموعة من مفاتيح ووثائق السيارات، علاوة على مركبة متحصلة من إحدى عمليات السرقة.
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‫5 تعليقات

  5. يجب تثبيت كاميرات المراقبة لظبط كل تحركات اللصوص المتربصين على السيارات ..

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