أكادير: تأجيل النظر في قضية “بيدوفيل” أجنبي حاول اغت.صاب طفل قاصر

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أجلت إبتدائية أكادير، يوم أمس الجمعة، النظر في قضية ” بيدوفيل” من جنسية ألمانية، إلى غاية يوم 16 يناير الجاري، و متهم بمحاولة هتك عرض طفل قاصر بأحد ” المراحيض” بكورنيش المدينة.

وتعود تفاصيل القضية، بعدما ضبط مواطنون السائح الالماني، وهو يغرر بطفل قاصر بداخل مرحاض تابع لاحد المطاعم بالكورنيش، قبل أن يتم إخطار الشرطة السياحية التي اوقفت ” البيدوفيل” البالغ من العمر 66 سنة، وتسليمه الى مصالح الشرطة القضائية للتحقيق معه في المنسوب له .

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