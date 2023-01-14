أكادير: تأجيل النظر في قضية “بيدوفيل” أجنبي حاول اغت.صاب طفل قاصر

2023-01-14 / 16:42
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

أجلت إبتدائية أكادير، يوم أمس الجمعة، النظر في قضية ” بيدوفيل” من جنسية ألمانية، إلى غاية يوم 16 يناير الجاري، و متهم بمحاولة هتك عرض طفل قاصر بأحد ” المراحيض” بكورنيش المدينة.

وتعود تفاصيل القضية، بعدما ضبط مواطنون السائح الالماني، وهو يغرر بطفل قاصر بداخل مرحاض تابع لاحد المطاعم بالكورنيش، قبل أن يتم إخطار الشرطة السياحية التي اوقفت ” البيدوفيل” البالغ من العمر 66 سنة، وتسليمه الى مصالح الشرطة القضائية للتحقيق معه في المنسوب له .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى: الاتفاق مع النقابات التعليمية “منعطف” في مسار إصلاح المدرسة العمومية

بنموسى: الاتفاق مع النقابات التعليمية “منعطف” في مسار إصلاح…

2023-01-14 / 18:24
Photo of أخنوش: الاتفاق مع النقابات التعليمية يفتح الباب أمام تطوير مهنة التعليم

أخنوش: الاتفاق مع النقابات التعليمية يفتح الباب أمام تطوير…

2023-01-14 / 17:44
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 21 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 21 إصابة جديدة 

2023-01-14 / 17:24
Photo of سرقة السيارات تطيح بأربعة أشخاص ببرشيد

سرقة السيارات تطيح بأربعة أشخاص ببرشيد

2023-01-14 / 17:02
Photo of حماية المواقع الأثرية محور اتفاقية إطار بين وزارتي بنسعيد وبنعلي

حماية المواقع الأثرية محور اتفاقية إطار بين وزارتي بنسعيد…

2023-01-14 / 16:10
Photo of الوزير صديقي يترأس بمكناس النسخة الثالثة لأيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة

الوزير صديقي يترأس بمكناس النسخة الثالثة لأيام تكنولوجيا المعلومات…

2023-01-14 / 15:07
Photo of الرباط.. افتتاح معرض حول “أسد الأطلس”

الرباط.. افتتاح معرض حول “أسد الأطلس”

2023-01-14 / 11:16
Photo of جمعيات حقوقية ترحب بالعفو الملكي عن امرأة محكومة بالإعدام

جمعيات حقوقية ترحب بالعفو الملكي عن امرأة محكومة بالإعدام

2023-01-14 / 10:45
Photo of في رسالة للحموشي.. قطر تشيد بجهود الأمن المغربي لتأمين المونديال

في رسالة للحموشي.. قطر تشيد بجهود الأمن المغربي لتأمين…

2023-01-14 / 10:32
Photo of جرسيف :الدرك الملكي بتادرت يوقف شابين بتهمة احتجاز فتاتين

جرسيف :الدرك الملكي بتادرت يوقف شابين بتهمة احتجاز فتاتين

2023-01-14 / 10:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق