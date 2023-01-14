النصيري: “أريد البقاء حاليا في إشبيلية”

2023-01-14 / 14:00
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هبة بريس

كشف لاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري عن مستقبله مع نادي إشبيلية في تصريحات صحافية عقب رجوعه إلى النادي بعد التألق والإنجاز التاريخي الذي حققه رفقة أسود الأطلس في مونديال قطر 2022.

وقال النصيري “أنا أريد فقط البقاء في إشبيلية كما أرغب في مساعدة الفريق في أسوأ اللحظات لأننا نملك فريقا رائعا”.

وبخصوص الأندية التي أبدت رغبتها في التعاقد مع أسد الأطلس قال النصيري “أشكر جميع الأندية التي تواصلت مع وكيلي لكن حاليا أريد البقاء في إشبيلية”.

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