صحيفة العرب: استفزازات وتعنت الجزائر حرمت المغرب من المشاركة في الشان

هبة بريس

قالت صحيفة “العرب” الصادرة في لندن، اليوم السبت 14 يناير، إن استفزازات وتعنت النظام الجزائري حرمت المغرب من المشاركة في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، مؤكدة أن الجزائر تستغل أي تظاهرة للإساءة للمغرب.

وأوضحت الصحيفة أن المنتخب المغربي للمحليين اضطر أمس الجمعة إلى مغادرة مطار الرباط –سلا بعد انتظار دام ساعات للحصول على ترخيص للسفر الى قسنطينة للمشاركة في كأس أفريقيا للأمم للمحليين، “مما يكشف حجم المضايقات والاستفزازات التي تمارسها السلطات الجزائرية في إطار سياسة معهودة، تهدف إلى الإساءة للمغرب”.

وتابعت الصحيفة أن الجزائر تستمر في مساعيها للإضرار بالمغرب في مختلف المجالات بما فيها المجال الرياضي، رغم الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لإنهاء حالة العداء والعمل على إعادة العلاقات الثنائية خدمة لمصالح الشعبين.

وأبرزت الصحيفة أن هذه الاستفزازات “تشير إلى حنق السلطات الجزائرية تجاه النجاحات الدبلوماسية التي حققتها وتحققها المملكة المغربية في ملف الصحراء ، وتوالي الاعتراف بمشروع الحكم الذاتي”.

وذكرت بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع والتي أكد فيها أن حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في هذه التظاهرة القارية التي تحتضنها الجزائر “أمر مؤسف جدا”.

وتابعت أن عناصر المنتخب المغربي ظلت حتى آخر لحظة تواصل استعداداتها من أجل المشاركة في البطولة ، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية لم تتفاعل إيجابا مع الطلب الذي تقدمت به الجامعة عبر الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم للتوجه الى قسنطينة عبر رحلة مباشرة من الرباط.

وخلصت “العرب” إلى أن تواجد أعضاء المنتخب المغربي في القاعة الشرفية لمطار الرباط سلا استعدادا للتوجه للجزائر تزامن مع وصول كل من رئيسي الاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم، على التوالي جياني إنفانتينو وباتريس موتسيبي لحضور قرعة بطولة كأس العالم للاندية التي تقام في المغرب.

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