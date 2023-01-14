“نبيل تياويل ” مغربي طبع حياته بنجاح في أمريكا بافتتاح مكتب للضرائب والمحاسبة

2023-01-14 / 11:46
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هبة بريس - واشنطن

يعتبر نبيل تياويل نموذجا يحتدى به لأبناء جاليتنا المغربية المقيمة بالديار الأمريكية، بعد أن بصم على مسار مهني ناجح وحافل أثمر مشروعا ينضاف لقائمة المشاريع المهمة بمدينة بوسطن ولاية “ماساشوتي” الأمريكية .

ويتعلق الأمر بافتتاح مشروع خاص بمعاملات الهجرة والترجمة وتوثيق الأوراق الإدارية وكل مايتعلق بمصلحة الضرائب وكذلك وكالات الأسفار وبيع تذاكر السفر والطيران بالولايات المتحدة الأمريكية .

وراكم نبيل تياويل تجربة مهمة في مجال المحاسبة والضرائب ، لأزيد من 17 سنة ، الأمر الذي أكسبه ثقة جميع المتعاملين معه من أمريكيين ومغاربة ، كما تم تجهيز المشروع بتقنيات وتجهيزات حديثة، وجلسات مريحة توفر للزبائن فضاء مميزا.

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