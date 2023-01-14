في مصر.. اختطفوا شابا وأبسوه قميص نوم نسائي بعد تقدمه لخطبة ابنتهم

2023-01-14 / 11:30
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هبة بريس - وكالات

أقدمت مجموعة من الأشخاص على اختطاف شاب، وتجريده من ملابسه، وإلباسه قميص نوم نسائي، وبعد ذلك جروه في الشوارع مع الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وجرحوه بأسلحة بيضاء، كما أصابوا شخصا آخر حاول الدفاع عنه بجروح خطيرة توفي على إثرها.

وفتحت النيابة المصرية تحقيقا في الجريمة المروعة والتي تبين أن الجريمة تقليد حرفي لمشهد ظهر في مسلسل عُرض قبل سنوات للممثل محمد رمضان، مما أثار حالة من الغضب في شبكات التواصل.

القصة حسب ما أثبتته تحريات الشرطة المصرية وما رصدته من شهود العيان أن مجموعة تحمل أسلحة نارية وبيضاء وصلت إلى أحد المقاهي في قرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وأمسكوا بأحد الشباب الجالسين في المقهى وأوسعوه ضربا، وروعوا من حاول الدفاع عنه.

وأطلق المتهمون النار على شاب آخر حاول ملاحقتهم فأصابوه إصابات بالغة تم نقله على إثرها للمستشفى، فيما فر المتهمون بعد أن خطفوه ثم جردوه من ملابسه وألبسوه رداء نوم نسائيا وتجولوا به في الشوارع، وقاموا بتصوير الواقعة ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من تحريات الأمن أن المتهمين ارتكبوا تلك الجريمة لتأديب الشاب المختطف، لأنه تقدم لإحدى فتيات عائلتهم ورفضوه، ولكنه حاول التواصل معها مرة أخرى.

الشرطة ألقت القبض على المتهمين الـ6 الذين شاركوا في ارتكاب الجريمة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، واعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

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