الرباط.. افتتاح معرض حول “أسد الأطلس”

هبة بريس

أشرف وزير الثقافة والتواصل والشباب، المهدي بنسعيد، أمس الجمعة، على إطلاق معرض حول أسد الأطلس بحديقة الحيوانات بالرباط.

ويهدف هذا المعرض لتقديم اللقى الأثرية لأسود الأطلس وذلك لأول مرة والتي تم اكتشافها في المواقع الأثرية المغربية مع تسليط الضوء على تاريخها الذي يمتد اٍلى آلاف السنين.

وبعد ذلك شهدت الحديقة الوطنية تنظيم محاضرة حول أسد الأطلس بمشاركة باحثين ومتخصصين في علوم ما قبل التاريخ، قبل أن يتم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تهدف لحماية المواقع الجيولوجية.

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