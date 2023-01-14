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جرسيف :الدرك الملكي بتادرت يوقف شابين بتهمة احتجاز فتاتين

2023-01-14 / 10:00
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هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة تادرت إقليم جرسيف، أخيرا من فك لغز اختفاء فتاتين( 17 و 20 سنة) عن منزل أسرتيهما يعملان بشركة النسيج بجماعة تادرت.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات المكثفة عقب تسجيل شكاية مفادها تعرض فتاتين للاختفاء في ظروف غامضة.

وبناءً على هذه الشكاية باشرت المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي أفضت لتوقيف شابين يشتبه فيهما في احتجاز فتاتين بدوار البعير، وبعد تعميق البحث التمهيدي معهما صرحا لدى مصالح الدرك ان هاتين الفتاتين كانتا برفقتهما بمحض ارادتهما داخل منزل بدوار البعيير، وبعد شجار دار بينهم تمكنت إحدى الفتاتين من الهروب والخروج إلى الطريق تقوم ب auto-stop، فيما الفتاة الأخرى اختفت خوفا من العودة إلى منزل أسرتها بعد فضيحة الاختفاء.

وجرى وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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‫12 تعليقات

  6. على المنظومة القضائية ان تراجع الاحكام وان تكون متشددة مع المجرمين والجانحين..

  7. هناك رجال الامن والدرك من يخاطر بحياته من اجل انقاذ ارواح الاخرين شكرا لكل مجهوداتهم..

  11. على القانون والدستور المغربي اعطاء الضوء الاخضر من اجل استخدام السلاح الوظيفي للقضاء على كل المجرمين الذين يهددون سلامة المواطنين..

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