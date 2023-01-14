طقس الاربعاء
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طقس السبت.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

2023-01-14 / 09:12
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسهول الشمالية، والوسطى، والسايس، مصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات مطرية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية بباقي المناطق.

كما يرتقب، أيضا، تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بداخل الأقاليم الجنوبية مع تناثر هبات رملية بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و3 درجات بمرتفعات الأطلس، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 3 و8 درجات بكل من الريف، والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 11 و15 درجة بجنوب المملكة، وستكون ما بين 8 و12 درجة في ما تبقى من أنحاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع.

وسيكون البحر هادئا مع رياح متقلبة الاتجاه بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائج ما عدا ما بين طرفاية والداخلة حيث سيكون قليل الهيجان إلى هائج.

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‫9 تعليقات

  2. نتمنى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقوم لصلاة الاستسقاء في المساجد طلبا للرزق والغيث..

  5. غلاء المعيشة واسعار المواد الغذائية والمحروقات يجعل المواطن يعيش في ظروف صعبة جدا ..

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