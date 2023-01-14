“دوّزها واحد فالقيَّاد”…هكذا تغنَّتْ بهم الأجيال

محمد منفلوطي_هبة بريس

“دوّزها واحد فالقياّد دوّزها القايد العيّادي”، هكذا تغنٌَتْ بهم الأجيال في الأفراح والمسرات والأعراس، وأضحوا على ألسن أصحاب الفن و العيطة، قصائد وأشعارا تؤتث المجالس.

كان حينها يدعى “القايد”، قائدا وما أدراك ما القايد، ذو شخصية ثاقبة قوية تحمل الوقار والثقة والسمع والطاعة، يسير بهيبته ممتطيا جواده لاَبسًا سلهامه، وبجواره كان يسير مساعدوه اتباعا، كان يعتبر مصدر قوة في حل النزاعات وضبط الحياة العامة، بصفته القائد الحاكم والناهي والمرشد في فك شفرات الشكاوى المعروضة عليه من عامة الناس، وكثير من المظلومين انصفهم وأعاد الحقوق إليهم سلميا دون سلك مساطر القضاء…

إنه القايد، الذي كان يسري كلامه على الكل، كلمته لاترد ولا تناقش، فكان بمثابة الحضن الدافئ لاحتضان شكاوى المواطنين من البسطاء، الذين يجدون فيه تلك الشخصية المنصفة والسند الحقيقي للحفاظ على ممتلكات وصون كرامته، لا نقاش ولا جدال مادام هو صاحب القرار.

إنه قايد زمانه، الذي يختزل جزءا من ذاكرة المغاربة، ليستمر المسلسل مع الرؤية الجديدة وتحديث الإدارة والمفهوم الجديد للسلطة، لينبثق من بين ثنايا ذلك رجال وطنيون أخلصوا للبلاد والعباد، كانوا ولازالوا يقومون بواجبهم بكل تفان وإخلاص خدمة للوطن والمواطنين، حتى في زمن كورونا و الحجر الصحي، ظلوا في الواجهة يقارعون الفيروس وتداعياته.

هم رجال السلطة اليوم، معظمهم أصحاب شخصيات شابة وشبابية، بلباسهم العصري والتكوين الاكاديمي والقانوني الذي يفرض عليهم التعامل والتجاوب مع مطالب المواطنين وفق مقاربة حقوقية، مقتنعين بأن عملهم إداريا محضا وليس سياسيا، عكس تلك الصورة التي تجسد الرجل القوي الذي يبسط حكمه على الجميع وسلطته فوق الجميع.

هم رجال السلطة، الذين أضحت مزاولة مهنتهم تعرف العديد من الاكراهات اليومية في مواجهة مباشرة مع المواطنين، مما يطرح التساؤل عن الدوافع التي جعلت من هيبتهم تتهاوى؟

هم رجال السلطة، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المحتلين للملك العمومي والسكن الغشوائي، ضمن مواقف محرجة، ومنهم من بات يسمع بأم اذنيه كلاما ساقطا من سب وشتم واهانة بلغت في بعض الاحيان مبلغ الاعتداءات الجسدية على رجال كان من المفروض ان ينالوا الاحترام والتقدير نظرا للدور الذي يقومون به، إنها ثورة الربيع العربي، ذلك الفهم الخاطئ والسيء لأسبقية النضال على العمل.

نمـــــــوذج من نمــــــــــاذج شتى

نقف اليوم على نموذجين على سبيل المثال لا للحصر، لنسلط الضوء على شخصيتين تعملان بالعالم القروي، يتعلق الأمر بقائد قيادة امزورة وقائد قيادة أولاد سعيد دائرة سطات، اللذين يحظيان بالاحترام والتقدير والثناء الحسن.

عن قرب عاينتهم “هبة بريس”، تحركات الرجلين وهما يشتغلان في صمت لمعالجة كافة الملفات المعروضة على مكاتبهما رغم شساعة المجال الجغرافي والنمو الديمغرافي، برؤية حديثة وتدبير محكم وتواصل فعال، تجدهما كل صباح بمكاتبهما المفتوحة في وجه المرتفقين، يتوصلون بالمعلومات، يقومون بالزيارات الميدانية لمعاينة الاشكالات المطروحة.

لمثل هؤلاء الشرفاء الذين يشتغلون ليل نهار خدمة للبلاد والعباد، يجب أن نقف وقفة احترام وتقدير، تشجيعا لهم وتحفيزا، ومطالبة بإعادة الهيبة لمؤسستهم وفق القانون واحترام حقوق الانسان، وليعلم الجميع أن للدولة هيبتها يجب أن تُحـــفظ وتُـــــصان.

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