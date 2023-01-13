بلجيكا ترحل الإمام المغربي حسن إيكويسن إلى المغرب
هبة بريس _ وكالات
رحلت بلجيكا الإمام المغربي، حسن إيكويسن، الجمعة، إلى المغرب بعد توقيفه منذ 30 سبتمبر إثر قدومه من فرنسا، حيث اتهم بالإدلاء بـ”تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز”، وفق ما أفادت محاميته الفرنسية والسلطات البلجيكية.
وهذا الخطيب السابق في شمال فرنسا، الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن صدور أمر بترحيله في نهاية يوليو، أعيد في طائرة متجهة إلى الدار البيضاء بعد إصدار السلطات المغربية تصريح دخول، الخميس، وفق ما أفادت محاميته، لوسي سيمون.
وأشادت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، بـ”التعاون الجيد” مع فرنسا في هذا الملف، مؤكدة ترحيل إيكويسن إلى المغرب.
وقالت دي مور في بيان إنه “لا يمكننا السماح للمتطرفين بالتجول في أراضينا. يجب إبعاد أي شخص ليس لديه الحق في أن يكون هنا”.
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22 تعليقات
متى كانت العودة إلى الوطن عقوبة؟. انا كنمشي للمغرب كل عام و الاغلبية ديال المهاجرين مكروه يرجعو. شي واحد غادي يقول: علاش مشيتو؟.الجواب بسيط: الاغلبية في أوروبا بسبب: القطاع الصحي، التعليم و الأمن. الفقر تصبر ليه..الجوع تصبر عليه.. و لكن فاش تدي الوليدة طبيب و تشوف داك التعامل في المستشفيات المغربية يكرهوك في المغرب..و فاش تشوف التعليم في المغرب..عندك فلوس عندك المستقبل ..معندكش فلوس معندك مستقبل…و فاش تشوف الأمن كذالك .. فاوروبا تقدر تخرج ف 2 ديال ليل معا مراتك او اختك مكاينش لي يهدر معاك ..فالمغرب تخرج فالنهار و خصك تخارج معاك زرواطة…و سير صوني على البوليس فالمغرب يجيك حتا تكون في عدة الأموات.. أوروبا قبل متقطع المكالمة البوليس يكون حداك. يتصلح القطاع الصحي و التعليم .. كولشي يرجع يعيش في المغرب وخا بالخبز و اتاي. بالنسبة هاد الإمام فهو داعية إلى الله..جراو عليه حيت كان يقيم بمهمته احسن قيام..لصقلو تهمة الإرهاب باش يبقاو تما غي داك الدعاة لي بغيين الفلوس و العيش الهنيئ. مع الاسف الداعية لي عندو رسالة يتم ترحيلهم و الداعية لي مشا أوروبا غي باش يتفطح كيخليهم تما حيت عارفين سوقهم خاوي. هذا ليس ترحيل بل عودة لأرض الوطن. سماع الاذان 5 مرات في اليوم أعظم نعمة. الله الوطن الملك.
Il s’agit purement et simplement d’une affaire politique. Le Maroc a commis une erreur en délivrant un laissez-passer permettant aux autorités Belges et à cet imam de pouvoir être expulsé. Il fallait faire comprendre à la Belgique que le Mr doit user de tous ses pouvoirs juridiques devant les instances belges, françaises et européennes. Pourquoi on baisse notre pantalon si vite. Il faut le renvoyer vers la Belgique.