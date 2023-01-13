بلجيكا ترحل الإمام المغربي حسن إيكويسن إلى المغرب

2023-01-13 / 23:21
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هبة بريس _ وكالات

رحلت بلجيكا الإمام المغربي، حسن إيكويسن، الجمعة، إلى المغرب بعد توقيفه منذ 30 سبتمبر إثر قدومه من فرنسا، حيث اتهم بالإدلاء بـ”تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز”، وفق ما أفادت محاميته الفرنسية والسلطات البلجيكية.

وهذا الخطيب السابق في شمال فرنسا، الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن صدور أمر بترحيله في نهاية يوليو، أعيد في طائرة متجهة إلى الدار البيضاء بعد إصدار السلطات المغربية تصريح دخول، الخميس، وفق ما أفادت محاميته، لوسي سيمون.

وأشادت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، بـ”التعاون الجيد” مع فرنسا في هذا الملف، مؤكدة ترحيل إيكويسن إلى المغرب.

وقالت دي مور في بيان إنه “لا يمكننا السماح للمتطرفين بالتجول في أراضينا. يجب إبعاد أي شخص ليس لديه الحق في أن يكون هنا”.

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‫4 تعليقات

  1. و حنا اش بغينا بيه ولنا مزبلة المتطرفين ياك تزاد في فرنسا و المغرب ما محله من الاعراب لانريده بين المغاربة المسالمين

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