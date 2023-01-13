بطولة .. الوداد يعود إلى الصدارة

هبة بريس _ رياضة

فاز فريق الوداد الرياضي على ضيفه حسنية أكادير بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء، برسم (الدورة ال12) من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وحسم فريق ” القلعة الحمراء ” نتيجة المباراة لصالحه في الشوط الأول بهدف نظيف.

وسجل هدف الوداد الرياضي اللاعب عماد الخنوس (د 7).

وعقب هذه النتيجة، ارتقى فريق الوداد الرياضي إلى المركز الأول برصيد 24 نقطة، فيما ظل فريق حسنية أكادير في المركز ال 12 برصيد 12 نقطة.

وفي الدورة المقبلة، يستقبل فريق حسنية أكادير نادي الشباب الرياضي السالمي، فيما يحل فريق الوداد الرياضي ضيفا على أولمبيك آسفي.

-البطاقة التقنية:

البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” (الدورة ال12)

الوداد الرياضي – حسنية أكادير 1-0

الشوط الأول : الوداد الرياضي – حسنية أكادير 1-0

الملعب : المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء

الحكم : حمزة الفارق

انطلاق المباراة : السادسة والربع مساء

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